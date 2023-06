Transfusion : 147 034 poches de sang collectées en 2022

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a enregistré une nette progression de la collecte de sang au Cameroun en 2022, avec un total de 147 034 poches collectées. Ce chiffre marque une augmentation significative par rapport aux trois années précédentes. En 2021, le pays avait collecté officiellement 140 207 poches de sang, soit 6 827 poches de plus que l’année précédente. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, le nombre de poches collectées était beaucoup plus faible, avec seulement 99 850 poches de sang récoltées. La peur d’être contaminé ou les restrictions de déplacement avaient conduit les donneurs à se désister des hôpitaux.

Selon les données du CNTS, seulement 4,8 % du sang collecté en 2020 provenait de donneurs bénévoles, volontaires et non rémunérés, une catégorie recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour garantir la sécurité transfusionnelle. Ce pourcentage a atteint 20,1 % en 2022, ce qui représente une amélioration. En 2019, le nombre total de poches collectées au niveau national était légèrement supérieur à 103 000, selon la même source. Malgré les progrès observés en 2022, ce chiffre reste insuffisant pour répondre aux besoins nationaux estimés à 400 000 poches de sang par an.

Afin de renverser cette tendance, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a prescrit au CNTS de garantir la disponibilité du sang et des produits sanguins pour couvrir au moins 60 % des besoins sanguins d’ici 2025. Cette directive a été énoncée lors d’une déclaration faite le 8 juin, en prélude à la Journée mondiale du donneur de sang qui sera célébrée le 14 juin prochain. Pour atteindre cet objectif, le CNTS devra renforcer son infrastructure, son organisation et ses normes en matière de transfusion sanguine, avec pour ambition de rendre opérationnelles aux normes 50 % des structures de transfusion sanguine d’ici 2025.

À la fin de l’année 2022, on recensait 473 formations sanitaires pratiquant la transfusion sanguine dans le pays. Le ministre de la Santé a également recommandé la mise en place d’une stratégie de recrutement des donneurs de sang visant à obtenir 30 % de donneurs bénévoles, volontaires et non rémunérés d’ici 2025. Il a également demandé au CNTS, qui relève de sa tutelle technique, d’intensifier la sensibilisation et la communication autour du don de sang. L’objectif est de stimuler les dons de sang bénévoles et réguliers afin d’augmenter les stocks d’hémoglobine dans les banques. Créé par décret en 2019, le CNTS est l’opérateur unique en matière de transfusion sanguine au Cameroun.

La directrice générale du CNTS, le Pr Dora Mbanya, explique que la création du centre répond à la nécessité de renforcer le système national de transfusion sanguine. Le CNTS est le centre de référence pour la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des produits sanguins au Cameroun. Son rôle consiste à veiller à l’application de la politique nationale en matière de transfusion sanguine, en encadrant techniquement et administrativement l’ensemble du système transfusionnel.

