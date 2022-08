Trafic de drogue : un haut gradé de la police arrêté au Tchad

Le commissaire adjoint numéro 2 de Kousseri dans la région de l’Extrême-Nord a été arrêté à Ndjamena au Tchad pour trafic de drogue comme le rapporte le lanceur d’alerte Nzui Manto.

A en croire cette source, le haut gradé de la police a été capturé par les forces tchadiennes au cours d’une transaction de stupéfiants. Et serait le fournisseur principal de tramadol dans la ville de Kousseri. Mais pour l’heure, l’information n’a pas encore été confirmée par le Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

En mars dernier, une importante cargaison de stupéfiants a été pour les éléments des forces de défense et de sécurité et des douanes à l’Extrême-Nord. Une saisie de 20 sacs de chanvre indien et des comprimés de tramadol d’une valeur de 100 millions de FCFA. Selon le gouverneur de la région, Midjiyawa Bakary, cette cargaison provenait du Sud du pays et était en transit pour les pays voisins.