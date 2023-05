Tour du Cameroun : voici les pays étrangers invités

Neuf équipes, dont des équipes nationales africaines et quelques équipes semi-professionnelles européennes vont participer au Tour du Cameroun 2023 prévu du 31 mai au 11 juin prochain. Les pays africains conviés sont l’Algérie, le Bénin, le Maroc et le Rwanda. On notera également la présence de la France et de la Hollande.

Les coureurs qui participeront à la course 2.2 pour de cette 19e édition traverseront six régions du Cameroun, contrairement aux éditions précédentes qui se disputaient en trois à quatre régions.

Le parcours de l’édition 2023 s’élance en effet de Figuil à Garoua (96 km) dans la région du Nord. Une étape qui constitue l’innovation majeure de la course cette année. En effet, cela fait plus de dix ans que la caravane du Tour du Cameroun n’est pas passée dans cette partie du pays, en raison des menaces de la secte islamiste nigériane Boko Haram qui semait la terreur dans cette partie du Cameroun. Comme autre innovation, le nombre d’étapes est passé à dix étapes au lieu des huit initiales, couvrant une distance totale de 1200 kilomètres.

Le Tour du Cameroun est une course cycliste organisée chaque année depuis 2003 au Cameroun. Il fait partie de l’UCI Africa Tour et est classé 2.2.