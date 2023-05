Tour du Cameroun 2023 : début du stage d’acclimatation des 10 coureurs camerounais ce jour

Les dix coureurs qui défendront les couleurs nationales à la 19e édition du Tour cycliste international du Cameroun débutent un stage d’acclimatation ce 26 mai à Garoua. C’est en en prélude à la compétition dont le lancement a lieu le 3 juin 2023 à Figuil, région du Nord.

Deux équipes vont prendre part au Tour. Il s’agit de la Cameroon national team, les coureurs Tienctheu Michel Boris, Ngueguim Stève, Yaou Gadji, Voukeng Ismael et Tatsinkou Titi Rodolpho. Chez les coureurs de SNH vélo club on retrouve : Clovis Kamsong Abessolo, Tella Artuce, Kuéré Nounawé Rodrigue, Achetkuenyinyi Aurelien et Kossoko Sadikou Jeremy.

Neuf équipes, dont des équipes nationales africaines et quelques équipes semi-professionnelles européennes vont participer au Tour du Cameroun 2023 prévu du 31 mai au 11 juin prochain. Les pays africains conviés sont l’Algérie, le Bénin, le Maroc et le Rwanda. On notera également la présence de la France et de la Hollande.

Le parcours de l’édition 2023 s’élance en effet de Figuil à Garoua (96 km) dans la région du Nord. Une étape qui constitue l’innovation majeure de la course cette année. En effet, cela fait plus de dix ans que la caravane du Tour du Cameroun n’est pas passée dans cette partie du pays, en raison des menaces de la secte islamiste nigériane Boko Haram qui semait la terreur dans cette partie du Cameroun.