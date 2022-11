Tanière : suspendu, André Onana rompt le silence

Après son éviction de l’équipe nationale en pleine Coupe du monde, André Onana son de se réserve ce mardi par voie de communiqué et donne sa version des faits.

Suivant les termes du communiqué officiel de la Fécafoot, le gardien principal des Lions Indomptables est sur coup d’une « suspension temporaire » pour « indiscipline ». De son côté, le portier de l’Inter Milan assure s’être « toujours comporté de manière appropriée ». Et parle d’une « situation ambiguë » qu’il a souhaité « dénouer les liens » sans trouver « la réceptivité espérée ».

Se sources concordantes, André Onana a quitté Doha ce mardi 29 novembre à destination de Paris puis vers Yaoundé, où il passera quelques jours de vacances avant de rejoindre son club italien.

Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les lions Indomptables. Hier, je n’ai pas été

autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs

de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l’équipe vers le succès.

J’ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d’une situation ambiguë, mais je n’ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je

considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l’encadrement

de notre équipe.

Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes

capables d’aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m’identifient, et que j’ai hérité de ma famille depuis ma tendre enfance.

Représenter le Cameroun est

un immense privilège. La Nation d’abord et pour toujours.

Merci!

André Onana, 29 novembre 2022