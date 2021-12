Sud-Ouest : le préfet du Fako interdit les cérémonies nocturnes

La décision du chef de terre a pris effet hier et ce jusqu’au 15 février 2022.

Le préfet du département du Fako, Ledoux Emmanuel Engamba a signé un arrêté interdisant toute forme de cérémonies nocturnes dans son unité de commandement. La décision a pris effet le 15 décembre et sera en vigueur jusqu’au 15 février. « Cette mesure, dont le but est de garantir la sécurité de la population en cette période délicate, concerne tous les autres rassemblements sociaux », justifie le chef de terre.

En effet, la période en question englobe les fêtes de fin d’année et la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se déroule du 9 janvier au 6 février 2022. Dans la foulée, l’autorité administrative, interdit la vente et l’utilisation de pistolets en jouet et de feux d’artifice, ceci dans le but d’éviter tout accident.



Une mesure qui intervient après l’explosion d’une bombe artisanale à la foire artistique de Buéa dimanche dernier. Un incident survenu aux environs de 23h, faisant dix blessés graves et des dégâts matériels.