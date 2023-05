Sous la pression du boycott, MTN et Orange annoncent des améliorations

La troisième semaine de mouvement « mode avion » débute ce lundi. Après plusieurs jours de campagne massive de boycott des opérateurs de téléphonie mobiles MTN et Orange, les directeurs généraux de ces deux compagnies s’adressent enfin aux consommateurs.

Les patrons de MTN et Orange annoncent respectivement 6 et 7 mesures importantes dont la plus importante va entrer en vigueur dès le 11 mai prochain. « À partir du jeudi 11 mai 2023, votre volume de data inutilité ou perdu on cas d’indisponibilité du réseau vous sera remboursé dont les jours suivant l’incident. Vous recevrez dans ce cas, un message précisant le volume de data considéré et ta validité », peut-on lire dans les deux communiqués.

Ces sorties des directeurs généraux des principaux opérateurs de téléphonie au Cameroun interviennent 10 jours après une réunion d’urgence convoquée par la ministre des Postes et des télécommunications (Minpostel) dans un contexte de boycott des consommateurs camerounais.

Inspirée par la récente victoire des abonnés en Côte d’Ivoire, qui ont obtenu gain de cause sous la pression populaire exercée par le boycott des services des opérateurs, l’initiative « Mode Avion » vise à contraindre les opérateurs camerounais à améliorer la qualité de leurs services et à revoir à la baisse leurs tarifications.

Pour cette nouvelle semaine de grogne, les utilisateurs de ces deux réseaux de téléphonie comptent monter d’un cran. « En attendant de vérifier l’effectivité de ces mesures dans nos téléphones et surtout le coût exorbitant des services, nos puces Orange sont inopérationnelles depuis ce matin et ce sera pendant 07 jours », a écrit ce lundi David Eboutou, initiateur de ce mouvement « mode avion ».