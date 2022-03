Sonacam : Dinaly et Ndedi Eyango suspendus

Les deux chanteurs ont été suspendus à l’issue d’une session du Conseil d’administration de la Société nationale camerounaise de l’Art musical (Sonacam) tenue le 4 mars 2022 à Yaoundé.

Le conseil d’administration de la Sonacam a décidé de suspendre les activités du comité d’éthique patronné par Dinaly et ceux du conseil de surveillance que préside Ndedi Eyango. « Dans l’optique de sauvegarder l’image de marque de la Sonacam, et de préserver les intérêts supérieurs de la société, le Conseil d’administration, à l’unanimité de ses membres, condamne les agissements et les comportements de certains membres du Conseil de surveillance, et du Comité d’éthique. Par conséquent, il décide de suspendre jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée générale, les activités du Conseil de surveillance et du Comité d’éthique », précise le communiqué final de cette session de la Sonacam.

Ledit conseil a par la même occasion procédé à la nomination des principaux responsables de la société. Par ailleurs, la Sonacam, dirigée par Francis Ateh Bazor a annoncé la tenue de l’Assemblée générale ordinaire de la Sonacam dans la première quinzaine du mois d’avril 2022.