Sommet UE-UA: le Cameroun représenté par Ferdinand Ngoh Ngoh

Le secrétaire général de la Présidence de la République va représenter le chef d’État au sommet Union Européenne-Union Africaine qui se tient du 17 au 18 février à Bruxelles en Belgique.

Pour ce sixième sommet, 80 chefs d’Etat et de gouvernement y prennent part. Pour cette première journée, l’Union africaine a fait de la levée de brevets sur les vaccins anti-Covid une de ses priorités pour pouvoir produire des doses sur le continent.

Le sommet UE-UA qui se tient actuellement à Bruxelles pourrait être l’occasion de trouver un compromis. Car jusqu’ici, les Européens se sont réfugiés derrière des mécanismes de coopération économiques déjà existants, mais pas appliqués.

Par ailleurs, le think tank camerounais « The Okwelians » mène un plaidoyer pour un réajustement de la coopération économique entre l’Afrique et l’Europe. Selon le groupe de réflexion, le Cameroun gagnerait à entamer un processus de réajustement des liens économiques qui le lient à l’Union Européenne. Et ce avec un accent mis sur l’alignement de ces nouveaux objectifs de coopération sur la Stratégie Nationale de Développement du Cameroun 2020-2030 (Snd-30).