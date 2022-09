Sinistrés de Kousseri : des kits remis ce jour par le Minat

Le Ministre de l’Administration territoriale (Minat) Paul Atanga Nji remet ce lundi à Kousseri des dons aux victimes des récentes inondations dans le Logone et Chari et le Mayo Danay, et des derniers affrontements mortels entre Arabes Choas et Mousgoum.

Pour redonner du sourire à ces personnes sinistrées, la délégation conduite par le Minat est arrivée dans le département du Logone et Chari dans la nuit du dimanche 18 septembre avec une soixantaine de camions civils et militaires contenant les dons à distribuer.

Des tentes, des kits hygiéniques et du matériel de couchage et de première nécessitée. C’est la consistance de l’aide, présentée comme du matériel de premiers secours envoyé par le chef de l’État, que le ministre de l’Administration territoriale va apporter ce jour à 60 familles sinistrées de Kousseri.

« Cette aide humanitaire va atteindre 60 familles de rapatriés camerounais venant du Tchad et réinstaller dans les localités du Logone et Chari. Ladite opération de solidarité nationale, prévoit en résumé de mettre 220 tentes mobiles et autres biens à la disposition des populations en détresse et sinistré. Soit, 140 pour des familles du Logone et Chari et 80 pour celles du Mayo Danay. », informe les services du Minat.

Dans la même veine, le ministre Atanga Nji prévoit de visiter des zones électrifiées au solaire ainsi que des forages et des sites de recasement aménagés avec des toilettes et autres commodités d’usage.