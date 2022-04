Sécurité sociale: un régime spécial pour les footballeurs en gestation

Le Président de la Fécafoot, Samuel Eto’o a rencontré ce 12 avril le DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame.

De bonnes nouvelles en perspective pour le football camerounais. La fédération camerounaise de football envisage d’établir un « régime spécial pour les footballeurs » en matière de sécurité sociale. Pour y parvenir, Samuel Eto’o s’est entretenu avec le directeur général de la CNPS ce jour.

Il faut rappeler que le salaire minimum des footballeurs et footballeuses évoluant au championnat professionnel est de 50 000 francs CFA (Elite two) et de 100 000 francs CFA pour ceux de l’Elite One.