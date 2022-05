Santé : Rigobert Song s’engage pour une noble cause

Par le biais de sa fondation, le manager-selectionneur des Lions Indomtables organise dans quatre villes du Cameroun, une marche de sensibilisation sur la maladies cardiovasculaires.

Rigobert Song veut lutter contre la cardiopathie. Pour y parvenir, l’ancien capitaine de l’équipe nationale de football mise sur la pratique d’une activité physique. « Je vous invite à venir marcher avec moi ce samedi 21 mai 2022 à 6H00 au Palais des congrès de Yaoundé. Je vous attends. C’est de ça qu’il s’agit. », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Ce rendez-vous est le premier d’une série de quatre marches qui seront organisées par la Fondation Rigobert Song à Douala (18 juin), à Bafoussam (25 juin) et à Kribi le 2 juillet prochain.

Rigobert Song Fondation est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Elle a pour mission principale l’aide et la sensibilisation sur les maladies cardiaques. De même, elle accompagne les jeunes, sur le plan social et educatif. Ceci en favorisant leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens actifs critiques responsables et solidaires.