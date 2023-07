Samuel Eto’o ne fait que « diviser pour mieux régner »

Après avoir été suspendu du Comité exécutif de la Fécafoot, Henry Njalla Quan n’a pas tenu sa langue et a réagit. Le patron de Njalla Quan FC n’est pas allé du dot de la cuillère en faisant la litanie des faux pas du management de Samuel Eto’o à la tête de la fédération.



Dans une longue déclaration publiée sur sa page Facebook, Njalla Quan Junior tient le président de l’instance de football responsable des scissions au sein de la famille du ballon rond.

« Donc comme prévu, je viens d’apprendre ma suspension via les réseaux sociaux. Comme c’est intéressant ! Ce même homme qui a déshonoré tout le « continent camerounais », humiliant le chef de l’État et plus de 20 millions de camerounais dans le processus en refusant de récupérer le drapeau national lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau présidée par le PM et chef du gouvernement, devant la FIFA COUPE DU MONDE BRÉSIL 2014, notoirement manqué de respect au président de la F de l’époque. A : M. Iya Mohamed à de nombreuses reprises en tant que capitaine des Lions Indomptables, et d’autres actes notables d’indiscipline devient soudainement un disciplinaire ! Vous avez pratiquement chassé le meilleur gardien du monde André Onana de l’équipe nationale du Cameroun, tout en frustrant d’autres joueurs vedettes qui deviennent de plus en plus frustrés par votre attitude toujours présente à l’intérieur de la tanière. Rappelez-vous que j’étais au Q Dans votre attitude disciplinaire nouvellement trouvée, vous m’avez suspendu de votre comité exécutif préférant vous entourer de claqueurs qui ne peuvent pas s’opposer à votre dictature brutalement répressive qui n’a pas d’objectif de développement du football.

Monsieur le Président, permettez-moi de vous référer à votre visite de campagne à Limbe en 2021 où vous avez présenté votre projet et le premier de l’ordre du jour était d’unir une famille de football fragmentée (en particulier en résolvant le problème avec l’AG de 2009) transparence, bonne gouvernance parmi tant d’autres Je vous ai dit que je vous tiendrais personnellement responsable si nous n’atteignons pas ces objectifs et c’est exactement ce que je fais puisque vous avez refusé de me donner une oreille d’écoute. Comme nous pouvons tous le voir, après avoir résolu le problème avec l’assemblée de 2009, qui était le plus important pour vous parce qu’elle a consolidé votre pouvoir, vous avez échoué et ignoré totalement d’autres objectifs, notamment sportifs. Un regard critique sur nos équipes nationales nous donne une description complète de vos compétences catastrophiques et médiocres en gestion et en leadership. Avec les récents événements, et avec vous qui dirigez une telle brutalité, je suis de plus en plus inquiet que le football au Cameroun continue à souffrir et nous risquons sérieusement de passer à côté de la prochaine AFCON en Côte d’Ivoire.

Apparemment inquiet par mes récentes sorties, vous êtes descendu hier à Limbe pour rencontrer vos amis de caractère très douteux avec qui dans votre nature habituelle, ont manipulé et incité à se retourner contre moi. Faire ce que vous savez le mieux ; diviser pour mieux régner. Juste 24 heures après cette rencontre, j’ai reçu des insultes désobligeantes qui pourraient être transcendées en menaces de la part d’un bon ami « Bob le parrain ». C’est dommage qu’au lieu de chercher la paix, l’unité et d’adresser les problèmes profonds, vous causez plutôt des fractions internes et refusez de traiter les problèmes profonds en envoyant mes propres pairs contre moi. Cela va certainement se retourner contre moi Monsieur le Président ! Notez mes mots Étonnamment, vos amis proches sont responsables des menaces les plus dangereuses que j’ai reçues directement et dont vous n’avez rien fait et ce qui rend très évident que vous êtes la main invisible derrière toutes les menaces et attaques dont j’ai été victime. J’attends toujours de savoir exactement ce que j’ai fait de mal au sein du Milieu de football pour justifier un traitement aussi inhumain. Il vaut la peine de noter que les attaques de vos amis proches se sont intensifiées après que j’ai demandé à juste titre des contrats de marketing qui sont de ma compétence directe en tant que V. P et chef de la commission marketing et média. Il est clair que mes valeurs morales et spirituelles que je ne compromettrai jamais ne s’alignent pas avec les vôtres !

Monsieur le Président, il reste juste très peu de temps pour commencer à arranger les choses. Je vous conseille vivement de vous dissocier de ces collaborateurs douteux si vous avez vraiment l’intention de rendre le football du Cameroun à nouveau grand je risque de tomber avec eux ! Le monde regarde et les enquêtes internationales sont en cours alors que le plus grand scandale du football mondial se déroule.

Puisque vous avez refusé de me rencontrer en personne pour aborder ces problèmes, veuillez répondre à ces questions :

Qu’y a-t-il dans ces contrats que vous cachez ? Où sont les 300 millions de francs de subventions que vous avez promis aux clubs amateurs depuis août 2022 ? Près d’un an depuis la signature du plus grand contrat de parrainage de l’histoire de la FECAFOOT, où est le One All Sports Bus ? Vous avez promis de ne pas prendre votre salaire, le consacrer au développement du football amateur, jusqu’où avec ça ?

Permettez-moi de terminer ici pour l’instant pour réserver un peu de contenu.

Pour ceux qui ont l’habitude d’insulter chaque publication sur Facebook et qui sont aveuglément stars, jetez un coup d’œil aux images choquantes ci-dessous. Aucun commentaire en dessous de ce post sera supprimé. Nous identifierons tous les complices de menace de vie, de corruption, de blanchiment d’argent, de fixation de match, etc…

En tant que conseil d’ami Monsieur, ouvrez-vous gentiment à votre Bible et lisez l’histoire de David et Goliath une fois de plus si vous l’avez fait. Certains d’entre nous aiment vraiment ce pays ! Tous les camerounais ne sont pas affamés, corrompus et sataniques.

Leçon de morale : Le sang des innocents est toujours difficile à digérer ! », a-t-il conclu.

