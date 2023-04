RSF s’indigne des versions qui présentent Martinez Zogo comme « disparu »

Arnaud Froger, responsable des investigations à Reporters sans frontières (RSF) a accordé le weekend dernier un entretien à la chaîne de télévision Equinoxe TV sur l’affaire Martinez Zogo.

L’enlèvement puis l’assassinat de l’animateur de Amplitude FM continue de faire couler beaucoup d’encre. Alors qu’une certaine presse nie la mort de Martinez Zogo l’pémissaire de RSF s’offusque de ces daéclarations.

« Quelle indécence ? Quelle indignité à présenter quelqua’un dont on a vu le corps en vidéo comme un disparu ? Quelqu’un qui a été reconnu par sa femme sur les peu d’éléments qui restaient sur Martinez Zogo qu’elle a eu les vêtements qu’elle lui avait donné avant sa disparition. Cette personne elle a été identifiée et authentifiée par sa femme, par notre correspondant qui se trouvait sur les lieux au moment de la découverte. Tout le monde a vu les photos et les vidéos », s’est indigné Arnaud Froger.

Il a d’ailleurs soutenu le fait : « qu’il y a eu deux autopsies. Je peux vous le dire. Il y a des tests ADN qui ont été effectués. Il n’y a absolument aucun doute sur l’identité du corps qui a été retrouvé « .

Martinez Zogo, 51 ans, était le directeur général de la radio privée Amplitude FM, basée à Yaoundé, et l’animateur d’une émission quotidienne, « Embouteillage », diffusée du lundi au vendredi et très suivie dans la capitale camerounaise. Les circonstances de son meurtre demeurent floues malgré l’inculpation de certains mis en cause.