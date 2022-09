Route : 4,6 milliards pour bitumer l’axe Ngultang – Mengueme – Si

Les travaux qui seront réalisés sur cet axe routier porteront sur les couches de base, de fondation et de roulement, informe le ministère des travaux publics (Mintp).

L’entreprise KT & CO-BTP S.A a été retenue pour la réalisation des travaux de bitumage phase I de la route Ngultang – Mengueme – Si dans la région du Centre. Ce choix fait suite à un appel d’offres national y afférent qui a été lancé le 09 mai 2022. Les travaux qui seront réalisés en 12 mois sur ce tronçon de route régionale en terre, longue de 23,3 kilomètres (km), seront financés à hauteur de 4,6 milliards de francs CFA par le Mintp à travers la ligne du Fonds routiers de l’exercice 2022. Bien qu’ intégrant la couche de bitume, les travaux qui sont prévus sur ce tronçon routier ont pour objectif de le rendre praticable et adapté au trafic, afin de renforcer la fluidité des échanges entre les localités qui seront touchées par le projet. Par ailleurs, il s’agit bien des échanges importants, étant donné que parmi ces localités qui seront touchées par le projet, plusieurs personnes rencontrent des difficultés pour accéder à la route lors de la saison des pluies, ce qui pose un problème en particulier pour l’accès à d’éventuels soins médicaux.

Feuille de route

Selon la direction de Communication du Mintp, l’entreprise co-contractante devra fixer des repères provisoires à 5 ou 10 mètres de la chaussée avant le démarrage des travaux, pour bien matérialiser la zone d’impact du projet. KT & CO-BTP S.A aura ainsi pour mission de mener des opérations de débroussaillement, d’abattage d’arbre, et de dessouchage des bambous de Chine sur les abords immédiats de la route afin d’améliorer l’ensoleillement et la visibilité. S’agissant des travaux relatifs aux corps de chaussée, cette entreprise devra mener des travaux de remblais en graveleux latéritiques, se charger de l’application du produit stabilisant pour empêcher la ségrégation ou la dispersion du sol ; du reprofilage et de la mise en œuvre des couches de base, de fondation et de roulement.

Quant aux travaux d’entretien manuel ou mécanique des accotements non revêtus, un décapage de la terre végétale sur la totalité du tronçon sera effectué en plus de l’entretien des fossés et exutoires. Par ailleurs, la structure chargée des travaux devra également prendre en compte le nettoyage des drains d’eau, la réparation et à la pose des équipements de sécurité, notamment les garde-corps et les balises révèlent les services de communications du Mintp. En bref, l’entreprise KT & CO-BTP S.A qui a déjà réalisé plusieurs chantiers routiers est une structure spécialisée dans l’extraction de minerais (sables et graviers) ; dans la production de béton frais et stabilisés et dans le génie civil.