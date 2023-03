Réseaux sociaux : le rappeur Koppo «déshabille» Valsero

L’artiste camerounais Koppo a sauté sur son collègue et compatriote Valsero après l’annonce du boycott du concert de Ben Decca en Allemagne par les éléments de la BAS.

Koppo ne digère pas l’annulation du concert de Ben Decca, initialement prévu en Allemagne. Le rappeur camerounais a donc décidé de déverser sa bile sur un autre : Valsero. Koppo accuse son collègue rappeur de soutenir les partisans de Brigade Anti Sardinards (BAS), accusés d’être à l’origine de l’annulation du concert.

« Général Valsero. aujourd’hui tu joues les intéressants parce que Jean Louis Moussinga a pu te trouver une White chez qui squatter. Je venais te voir en prison par fraternité et tu craquais en larmes parce personne d’autre ne pouvait le faire pour toi. Je suis effectivement à la Camtel parallèlement à la musique pour éviter de jouer les putes politiques comme toi. Hier tu fouillais les poubelles chez Grégoire Owona et profitais de la générosité de Samuel Eto’o » , soutient Koppo.

« Va faire un spectacle sans Maurice Kamto »

« Tu étais un peu crédible à leurs yeux parce qu’ils pensaient que t’étais réellement un activiste au service de la cause suprême de la Nation. Aujourd’hui tu existes faisant le pitre tous les jours sur une page qui donne un sens à ta vie de parasite. Quand Atanga Nji (par grande amitié pour ton père) te donnait de l’argent pour t’extirper du Cameroun en 2019 t’as pas refusé pourquoi ? Va faire un spectacle sans Maurice Kamto et ses militants on voit si tu peux réellement attirer du monde. Moi j’ai eu besoin d’aucune obédience politique pour faire 30000 personnes à la Base Elf à Douala », lance Koppo à Valsero.

Koppo traite Valsero de mercenaire

« En 2018 ton ami c’était Akere Muna et non Maurice Kamto. Tu es lié au MRC pour l’argent et nos par des convictions. Et sache qu’ils savent réellement qui tu es, tu n’es qu’un mercenaire tenu par un contrat. Le contrat que le MRC t’a proposé a été proposé à Maahlox qui a dit non parce que lui au moins il sait ce qu’être libre veut dire. Tu as vu quelques petits millions tu as couru te courber comme tu sais le faire. Tu te sens concerné parce que tu fais partie de la BAS et c’est vous qui faites du chantage aux esprits faibles », ajoute Koppo.