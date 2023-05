Réseau routier : le ministre des Travaux publics instruit le recensement des points potentiels de rupture

L’objectif de cette instruction du ministre des travaux publics (Mintp) Emmanuel Nganou Njoumessi est de maintienir la circulation en temps de pluies sur l’ensemble du réseau routier du Cameroun.

« Afin d’atténuer les risques de rupture de trafic sur le réseau routier durant la saison des pluies,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir sous quinzaine, chacun en ce qui le concerne, procéder au recensement exhaustif des points potentiels de rupture dans votre zone de compétence », instruit le Mintp aux délégués régionaux et départementaux du ministère dont il a la charge.

Route MORA-DABANGA-KOUSSERI (MDK).



Les équipes de la DRTP Extrême-nord et des DDTP compétentes, sont mobilisées depuis ce samedi 6 mai, sur la route MDK, à l’effet de réaliser certains travaux et de maintenir la circulation sur cet axe névralgique pendant la saison des pluies. pic.twitter.com/lxq7jls0ma — MINTP (@MintpGov) May 8, 2023

Sur les axes bitumés, l’élément pluie est la cause de multiples accidents qui causent des dégradations sur les équipements routiers. Sur le réseau en terre, l’on assiste à de nombreuses situations dramatiques qui

entraînent très souvent I’interruption complète du trafic suite à la destruction des ouvrages et à la création des bourbiers consécutifs à la

destruction des couches de chaussée. Dans tous les cas, le non- respect des règles de la circulation par temps de pluies impacte fortement sa destruction. Ces dysfonctionnements ont pour conséquence

l’augmentation du coût des activités de transport et parfois hélas des pertes en vies humaines.