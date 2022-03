Repression: Maurice Kamto condamne l’agression de Steve Fah

A travers un communiqué publié sur sa page Facebook, ce 24 mars, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto a condamné l’agression de l’influencer web Steve Fah par la BAS en Belgique.

« Je condamne fermement, une fois de plus, une telle violence contre un paisible citoyen, et adresse à M. Fah, au nom du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et en mon propre, notre message de compassion et nos vœux de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé. », a écrit le patron du MRC.

Dans la même veine, Maurice Kamto se désolidarise de cet acte de la Brigade Anti Sardinards (BAS). « Tout auteur d’acte de violence sur un citoyen pacifique, qu’il soit membre ou non du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est indigne de la Résistance nationale et ne saurait agir en mon nom ni à celui de notre parti, le MRC. »

Considéré comme un soutien du Régime de Yaoundé, Steve Fah a été violemment agressé dans une salle de réunion par les activistes de la BAS. Enfariné puis tabassé, cet acte de violence en a indigné plus d’un depuis son déroulement hier soir en Belgique.

Par le biais d’un communiqué de sa chaîne de télévision « Tara » publié ce jour, le média fait savoir que Steve Fah a été pris en charge médicalement. Et est « désormais hors de danger ».