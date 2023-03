Ramadan 2023 : début du jeûne ce jeudi

L’annonce est contenue dans un communiqué de la Commission nationale du Croissant lunaire rendu public ce 21 mars 2023.

La communauté musulmane du Cameroun va entamer le jeûne du Ramadan 2023 ce 23 mars 2023. « La Commission Nationale du Croissant Lunaire informe les musulmans du Cameroun que le croissant Iunaire devant marquer le début de Ramadan 2023, n’a été aperçu nulle part sur l’étendue du territoire national ce 21 mars. Par conséquent, le mois de Chäbane sera complété à 30 jours », peut-on lire dans la déclaration de l’institution.

Pendant le Ramadan, les musulmans cherchent à grandir spirituellement et à renforcer leurs relations avec Allah. Ils le font en priant et en récitant le Coran, en rendant leurs actions intentionnelles et désintéressées, et en s’abstenant de médire, de mentir et de faire usage de violence.

Tout au long du mois, les musulmans jeûnent, s’abstenant également de boire et d’avoir des rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil. Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans, à l’exception des malades, des femmes enceintes, des voyageurs, des personnes âgées ou durant les menstruations. Les jours de jeûne manqués peuvent être rattrapés pendant le reste de l’année, soit en une fois, soit un jour ici et là.