Promote: la 9e édition se tiendra en 2024

Dans une interview accordée au site Investir au Cameroun, Pierre Zumbach, président de la Fondation Inter-Progress, qui organise Promote a annoncé la date de la prochaine édition du salon.

Après une édition 2022 qui fait courir 800 entreprises, le Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat (Promote) se tiendra pour la 9e fois au Cameroun en 2024. Il faut rappeler que la 8e était initialement prévue en 2021 avant d’être reportée en 2022 suite à la crise sanitaire.

Tenue cette année dans un contexte marqué par le Covid-19, Promote aura tout de même réussit à réunir de beau monde. » L’Afrique est le continent qui a été le moins frappé. Il est donc logique que sur ce continent, les efforts pour relancer l’économie donnent l’exemple. La trajectoire de Promote s’inscrit dans cette logique », explique Pierre Zumbach.

Promote est un salon multisectoriel organisé au Cameroun depuis 2002, sur une base non commerciale et pour l’intérêt général de l’économie. Ce rendez-vous économique offre 9 jours d’exposition multisectorielle, de promotion, de contacts, d’échanges, de débats et de rencontres. L’évènement donné la possibilité d’amorcer et de développer des partenariats multiformes.