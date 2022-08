Produits alimentaires : la hausse des prix se poursuit

L’Institut national de la statistique (INS) dresse dans un récent rapport l’évolution des prix des denrées alimentaires au premier semestre de l’année en cours.

Les prix des produits alimentaires continuent leur envolée. Selon les données de l’INS, ils sont en hausse sur un an de 10,9% au premier semestre 2022. En fin juin 2022, les prix des produits alimentaires progressent au cours des douze derniers mois de 8,0%.

Cette inflation est tributaire principalement à la hausse « des pains et céréales de 9,8%, des viandes de 9,2%, des poissons et fruits de mer de 9,1% ainsi que des huiles et graisses de 13,5%. Les prix des légumes, du « sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie » ainsi que ceux du « lait, fromage et œuf » ont également augmenté respectivement de 5,1%, 2,2% et 1,7% », apprend -on de l’institut.

Au premier semestre 2022, les prix à la consommation finale des ménages ont augmenté de 5,1% en glissement annuel. En moyenne sur les douze derniers mois, l’inflation se situe à 3,8% en juin 2022 contre 2,2% pour la même période en 2021.

« Si le rythme actuel de progression des prix est maintenu, le taux d’inflation devrait s’établir à fin décembre 2022 au-delà de 4%, en l’absence des mesures additionnelles à prendre par le Gouvernement ; dans un contexte international souhaité plus apaisé. », informe l’INS.