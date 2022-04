Port de Douala : l’Anglais KTH va construire le nouveau terminal  

Une convention a été signée le 31 mars à Douala entre le directeur général du Port autonome de Douala (PAD), Cyrus Ngo’o, et l’administrateur général de la société anglaise KTH. Le contrat prévoit la construction, l’exploitation et la rénovation avant rétrocession d’un nouveau terminal au PAD.

Le projet de 427 milliards de FCFA prévoit la construction de 900 mètres de linéaire de quai et du terminal mixte vraquier sur le fleuve Wouri au Pour autonome de Douala. Dans une première phase, il est envisagé : 450 ml de quai ; des silos de capacité cumulée de 30 000 tonnes, une route et un chemin de fer, une station de pesage, un atelier de maintenance ; un bâtiment administratif R+3 de 200 m² ; une station de fourniture d’électricité ; un système de lutte contre les incendies ; un parking équipé ; trois magasins de 2000, 3000 et 10 500 m² ; une aire de stockage, etc. Pour ce qui est de la deuxième phase, elle prévoit l’achèvement des travaux suscités, un chemin de fer, une station de pesage, et d’un atelier de maintenance.

Ces différents travaux vont être réalisés sur une période de 60 mois. La convention stipule que KTH va exploiter le terminal pendant 25 ans avant sa rétrocession au Port autonome de Douala. L’entreprise anglaise s’engage à verser une redevance domaniale sur les 42 hectares de terre-plein pris sur le plan d’eau, ainsi qu’une redevance variable égale à un taux de 5% du chiffre d’affaires à réaliser pendant la première décennie d’exploitation, et 6% du chiffre d’affaires sur les 15 années suivantes.