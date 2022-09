Période FIFA : les Lions seront habillés par Le Coq Sportif

Les Lions Indomptables du Cameroun disputeront deux matches amicaux face à l’Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochain. Pour cette période FIFA, les hommes de Rigobert Song seront vêtus des maillots de l’ex équipementier Le Coq Sportif.

Fait curieux pour la sélection nationale qui s’est engagé avec One All Sports. « selon une disposition contractuelle stipulant que notre ex co-contractant dispose d’un délai de 6 (six) mois à compter de la date de résiliation du contrat pour écouler les stocks de produits fabriqués avec nos signes distinctifs, réciproquement, nos équipes nationales sont parfaitement en droit d’utiliser les équipements actuels jusqu’à la Coupe du Monde. », a écrit Ernest Obama, chef du département communication de la Fécafoot dans une mise au point publiée sur sa page privée Facebook.

Pour le cadre de l’instance de football, cette démarche donne « le temps pour notre nouvel équipementier de livrer les nouveaux produits attendus par les supporters des Lions Indomptables ». Dans sa mise au point, il informe de ce que les équipements fournis par One All Sports seront disponibles en novembre prochain à la Coupe du monde de football Fifa Qatar 2022.

La nouvelle sortie non officielle du communicateur de la Fécafoot intervient alors que certaines indiscrétions font savoir qu’un accord à l’amiable a été conclu entre Samuel Eto’o et Le Coq Sportif. En effet, selon le lanceur d’alerte Boris Bertolt, une audience de conciliation a eu lieu au tribunal de commerce de Paris à l’initiative de l’équipementier français. Cette audience avait pour but de trouver un arrangement entre les deux parties. Une information démentie par Ernest Obama.