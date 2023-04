Paludisme : plus de 3,3 millions de cas enregistrés en 2022

C’est le chiffre dévoilé par ministère de la Santé publique (Minsanté), en prélude à la 16e Journée internationale de lutte contre le paludisme qui se célèbre ce 25 avril prochain.



Le paludisme continue de faire des victimes au Cameroun. En 2022, 3 327 381 cas ont été enregistrés. Ce chiffre représente 29,6 % de toutes les consultations. Ce qui fait de la nation dirigée par Paul Biya, l’un des 11 pays les plus affectés par cette maladie à travers le monde.



Patmos les dix régions que compte le Cameroun, l’Est est la partie du pays qui a la plus grande incidence de cas. Avec 41 % d’enfants de moins de 5 ans touchés, 51 % de personnes de plus de 5 ans et 7 % de femmes enceintes, rapporte le Minsanté.

En outre, « entre 2021 et 2022, la mortalité hospitalière due au paludisme a reculé de près de 4 points, passant de 13,5 % à 9,9 % de tous les décès enregistrés. Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua sont celles ayant enregistré les taux de mortalité les plus élevés », indiqué le département ministériel dirigé par le Dr Manaouda Malachie.



La Région africaine de l’OMS supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2021, 95 % des cas de paludisme et 96 % des décès dus à la maladie ont été enregistrés dans cette Région. Les enfants de moins de 5 ans représentaient 80 % environ des décès dus au paludisme dans la Région.