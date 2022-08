Ouest : le MRC obtient sa première victoire face aux autorités

Le sous-préfet de Bafoussam a signé ce jour le récépissé de déclaration de la tenue d’une réunion publique de la Fédération régionale du MRC de l’Ouest. Une décision prise après une série de tracasseries administratives dénoncée par le président national du parti.

La réunion publique que le parti de Maurice Kamto prévoit organiser le 20 août prochain à Bafoussam est relative à la cérémonie d’installation des responsables du bureau nouvellement élus, le 13 août 2022.

» Toutes ces vexations administratives et les violences policières infligées au MRC depuis sa création dans toutes les régions et toutes les villes du pays, loin de décourager les militants et sympathisants du MRC les galvanisent plus que jamais et renforcent leur détermination dans la Résistance. », a écrit Kamto dans une déclaration.

Et ce dernier de rajouter : « En plus de dévoiler la panique du parti au pouvoir, elles indiquent clairement aux Camerounais que l’adversaire du pouvoir-RDPC c’est le MRC, et que l’alternance c’est le MRC. »