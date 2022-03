Ouest: le gouverneur dénonce l’abandon des corps en état de putréfaction

Dans un communiqué de presse publié le 10 mars, le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine appelle les populations de sa circonscription administrative au civisme.

Les cas de pendaison et d’abandon de corps en état de putréfaction sont récurrents dans les départements de la Menoua et des Bamboutos, région de l’Ouest. Fort de ce constat, le gouverneur » invite les populations (…) à faire plus que par le passé preuve d’humanisme et de solidarité par un encadrement, un suivi affectif et médical de leurs proches dont la détresse est perceptible, en vue de mettre fin à ces tristes phénomènes », interpelle le communiqué.

Le gouverneur dénonce également les cas de vindicte populaire dont la résurgence est à déplorer dans le département du Noum. Le fait le plus récent, est celui de deux jeunes brûlés vifs pour avoir volé des avocats au village Sankah dans l’arrondissement de Kouoptamo . Face à cette pratique, Awa Fonka Augustine rappelle que » cette pratique est formellement interdite par la loi et les invite (les populations ndlr) à se référer uniquement aux autorités compétentes pour toutes récriminations ».