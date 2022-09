C’est le résultat d’une étude réalisée par l’organisme de la société civile dénommé Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) entre 2019 et 2020 dans les communes de Kouoptamo dans le Noun, Foréké – Dschang dans la Menoua et dans certaines localités du département de la Mifi.

Dans la région de l’Ouest, 43% des déplacés internes sont sans abri et 65% en âge scolaire ne vont pas à l’école alerte DMJ. L’étude a aussi révélé que l’arrivée des personnes déplacées dans les sites d’accueil a été suivie d’une hausse de demande en services urbains (eau potable, électricité, gestion des déchets, éducation et santé primaire) et une hausse des prix de denrées alimentaires et de loyers.

La question était au centre des discussions d’un atelier régional pour le suivi et l’accompagnement de cette population, tenue ce jour à Bafoussam et réunissant des élus locaux, les administrations régionales, et les organisations de la société civile.