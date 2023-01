Après douze ans à la présidence de l’ordre, le Dr Guy Sandjon espérait tirer sa révérence ce jeudi 29 décembre 2022. C’est à cette date que devait se tenir les élections pour lui trouver un successeur. C’est dans l’enceinte du palais des congrès de Yaoundé que devaient se tenir les élections. Les membres qui y étaient rassemblés n’ont finalement pas pu tenir un vote même si l’attente a été extraordinairement longue. C’est aux petites heures du vendredi que la décision de reporter l’Assemblée générale élective a été prise. Et on accuse le ministre Manaouda Malachie.

Les travaux se sont déroulés dans une ambiance extrêment tendue. Pour cause, on soupçonne une large fraude de plus de 1000 médecins enregistrés de manière frauduleuse dans le fichier électoral. Certains y voient la main du ministre de la santé qui veut contrôler cette institution:

« Le tripatouillage du fichier électoral est commandé dans l’ombre par le ministre de la santé publique, Manaouda Malachie qui veut absolument s’opposer à la tête de l’ordre, son poulain, le Professeur Noel Emmanuel Essomba dont la candidature ne remplit pas les conditions nécessitant » dénonce un médécin qui a réquis l’anonymat.

Dr Manaouda Malachie, le ministre qui est pointé du doigt, veut se distancer de ce genre de propos. Il estime, par le billet de son fil twitter, qu’il lui « revient qu’une certaine opinion tente de discréditer le processus électoral en cours à l’Ordre National des Médecins, en présentant un candidat comme le mien. Qu’il soit clair que je veillerai, en toute neutralité et indépendance, à des élections libres et transparentes ».

Malgré des tractations ardues, et des tentatives de conciliation, il n’y a pas eu d’issue favorable sur la composition du corps électoral. En attendant de nettoyer en profondeur et de vérifier l’authenticité des membres, et donc de constituer un fichier électoral consensuel, l’élection du nouveau bureau est reportée à une date ultérieure.

Malgré ce dénouement, le ministre de la santé « salue l’exceptionnelle mobilisation des médecins qui démontre l’intérêt qu’ils portent à leur prestigieuse organisation. Je réitère mon engagement à vos côtés pour une élection au-dessus de tout soupçon. Ne vous découragez donc pas, reprenons rendez-vous».

ÉLECTIONS À L’ONMC : Je salue l’exceptionnelle mobilisation des médecins qui démontre l’intérêt qu’ils portent à leur prestigieuse organisation. Je réitère mon engagement à vos côtés pour une élection au dessus de tout soupçon. Ne vous découragez donc pas, reprenons rendez-vous. pic.twitter.com/QvM0wpeykK — Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) December 30, 2022