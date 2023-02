On a retrouvé le téléphone de Jean-Pierre Amougou Belinga

Les enquêteurs auraient retrouvé le téléphone de Jean-Pierre Amougou Belinga. C’est une pièce qui aurait été consciemment dissimulé. Et si on n’en croit les témoignages reçus, un stratagème a été mis en place pour cacher des pièces à conviction. Jean-Paul Amougou Belinga, le magnat de la presse, est accusé d’être le principal commanditaire du meurtre du journaliste Martinez Zogo.

De nouveaux éléments sont intervenus dans cette enquête relative à l’assassinat de Martinez Zogo avec la découverte du téléphone de l’un des principaux mis en cause, en l’occurrence Jean-Pierre Amougou Belinga. C’est un téléphone qui était recherché depuis son interpellation il y a justement plus de deux semaines.

Ce qui s’est passé c’est que ce téléphone avait été dissimulé et donc on le recherchait. Les enquêteurs n’arrivaient pas à le retrouver et ce qui est fait maintenant. Ce qu’on raconte au sujet de la découverte ce téléphone c’est que la cousine l’épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amougou Belinga avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre sa cousine. Et les puces avaient été naturellement retirées pour les rendre intraçables.

La cousine de l’autre aurait commis la maladresse de remettre les puces dans le téléphone. Et puisqu’il était tracé, cela a donc permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à la détentrice de l’objet. Elle a donc été interpellée depuis lundi et se trouve au Secrétaire d’État à la Défense chargé de la gendarmerie où l’enquête se poursuit. Cela a donc permis cette évolution notable qui en même temps permet d’avoir des informations qui jusqu’ici n’étaient pas à la disposition des enquêteurs.