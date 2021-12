NOSO : un groupe séparatiste tourne le dos à la communauté internationale

La Coalition des groupes et militants fédéralistes du Cameroun (CCFGA) fustige l’inaction des personnalités et organisations nationales et internationales.

« Larmes hypocrites et de crocodile ». C’est en ces termes que la Coalition des groupes et militants fédéralistes du Cameroun (CCFGA) décrit les actions menées par des personnalités et des organisations nationales et internationales qui se résument à de simples messages d’indignation et de condamnation depuis le début de la crise anglophone.



Dans une déclaration datée du 16 décembre dernier et signée par son président le Dr Simon Munzu, le mouvement séparatiste anglophone « appelle à la cessation immédiate des hostilités, pour aider au règlement pacifique du conflit par un véritable dialogue et des négociations sur les causes profondes d’une guerre qui est devenue sanglante envers la population civile, que les combattants »., apprend-on de la journaliste Mimi Mefo.