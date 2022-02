 NOSO : au moins 11 attaques à la bombe artisanale en décembre 2021 

Un rapport publié par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), informe de ce que 11 attaques à l’Engin explosif improvisé (EEI), ont été perpétrées par les groupes armés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest entre le 1er et le 31 décembre 2021.

Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a signalé 11 incidents d’EEI en décembre ; quatre dans le Nord-Ouest et sept dans le Sud-Ouest. Sept attaques contre les structures de santé ont été signalées, deux dans le Nord-Ouest et cinq dans le Sud-Ouest » », renseigne l’organisation onusienne.

Selon l’ONU, le conflit entre l’armée et les combattants séparatistes a déjà fait plus de 3500 décès dans ces régions. Par ailleurs, plus de 72 000 personnes ont trouvé refuge au Nigéria. Et plus de 500 000 autres sont déplacées à l’intérieur des deux régions.