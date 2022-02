NOSO: 70 % des écoles partiellement opérationnelles

C’est ce qui ressort du rapport de l’organisation Crisis Group publié le 23 février sur l’impact de la crise anglophone sur l’éducation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest (NOSO).

L’école se porte mal en régions anglophones. Entre les multiples Lockdown, et attaques contre les établissements scolaires, l’éducation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest peine à suivre un cours normal. Selon Crisis Group, en 2018, environ 4 000 écoles anglophones avaient fermé. Ce qui a privé plus de 600 000 enfants de cours réguliers pendant près de quatre années scolaires.

Pour faire face à l’impact socio-économique du conflit anglophone, un plan présidentiel de deux ans a été mis sur pied. Il vise la reconstruction et le développement des deux régions. Lancé en avril 2020, le plan nécessite près de 96 milliards de FCFA pour sa première phase.

« Le gouvernement s’est engagé à fournir 10% de ce budget et à rechercher le reste auprès de partenaires internationaux, tandis que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) gérera les fonds. Le plan vise à venir en aide aux victimes du conflit avec la construction de 105 écoles, 45 centres de santé et 155 points d’eau solaires. Il distribuera également des terres agricoles et des outils agricoles ainsi que la réémission de documents d’identité et autres pour 30 000 personnes. », renseigne l’organisation.