Nécrologie : le MRC perd un cadre dans le Wouri

Le Secrétaire de la Fédération Communale de Wouri 3/2 Henri Pelé Koyou est décédé dans la matinée du dimanche 21 août 2022 des suites de maladie.

« Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun perd, avec sa disparition, un pilier essentiel dans la Fédération Régional du Littoral 1. Je salue la mémoire de cet homme de conviction, loyal jusqu’au bout à son parti, malgré les turbulences et les péripéties. », a écrit le président national du MRC, Maurice Kamto dans un communiqué.

Et au principal opposant de rajouter : « J’adresse à la famille éplorée, à la veuve et aux enfants mes condoléances les plus attristées et l’expression de ma compassion émue. »,

Celui qui est considéré comme le « militant de la première heure » a été député Suppléant de Wouri/Est, durant la mandature 2013-2018. « l’Honorable KOYOU Henri Pelé est un exemple de loyauté et de fidélité vis-à-vis du parti et des idéaux de la Renaissance. Homme de conviction, il a pris fait et cause pour la défense des libertés et des valeurs démocratiques au lendemain de l’élection présidentielle contestée de 2018, ce qui lui a valu son incarcération à la Prison Centrale de Yaoundé aux côtés de plusieurs militants en 2019. », reconnaît Maurice Kamto.