Nécrologie : le comédien Samy Lenwr est mort

Le show-business camerounais est une nouvelle fois frappé par la mort. Un autre web comédien vient d’être brusquement arraché à la vie. Samy Lenwr est décédé cette nuit à la suite d’un accident de circulation dont il été victime il y a quelques jours dans la ville de Kribi. De source sign de foi, sa dépouille a été conduite à la morgue de l’hôpital Jamot de Yaoundé.

Samy Lenwr de son vrai nom Léonard Mfegue Fefoa se lance dans le milieu artistique en 2009. A la fois chanteur, réalisateur, acteur et photographe, il crève l’écran en 2018 avec un single “Me laisse pas tomber”. Proche du regretté Cabrel Nanjip et et de Poupée du Togo, il se lance dans les webs series. Aux côté de cette dernière, Samy le rôle d’époux dans la série « Ma belle mère ».

Je suis personnellement touché par ce décès car c’était mon petit frère de cœur. On a fait plusieurs projets ensemble. Il a réalisé mon deux de mes clips (Mamoudou Gassama et le sel de la sauce).

Je me rappelle toutes nos blagues, nos fous rires, nos intrigues, sa joie de vivre, sa bonne humeur, bref je suis dévasté. One Love, rappeur

