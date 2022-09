Nchang : 65 millions réclamés pour la libération des religieux

C’est le montant exigé par les combattants séparatistes pour la libération de neuf personnes dont cinq prêtres et une sœur enlevés à la paroisse catholique Sainte Marie de Nchang, dans la région du Sud-Ouest.

L’Eglise catholique a reçu des nouvelles des religieux kidnappés le 16 septembre dernier à Nchang. Selon l’archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, les ravisseurs réclament une forte somme d’argent pour leur libération. « Ils demandent 100 000 dollars (soit environ 65 millions de FCFA ndlr) et ils se sont disputés et sont descendus jusqu’à ce qu’ils soient maintenant autour de cinquante mille dollars », a déclaré l’archevêque dans l’émission « Focus on Africa » sur BBC.

Selon le ministre ecclésiastique, les ravisseurs affirment que l’église Catholique n’a pas soutenu ne soutient pas le combat pour la sécession. « Ils prétendent que l’église n’a pas soutenu la lutte pour l’indépendance des combattants séparatistes et donc ils veulent de l’argent. », révèle Mgr Andrew Nkea.

Dans une déclaration, les évêques de la Conférence épiscopale provinciale de Bamenda (BAPEC) expriment leur « choc et leur horreur totale » face à ce qu’ils qualifient d’« attaque odieuse sans précédent contre la maison de Dieu et les messagers de Dieu » et demandent la libération immédiate de ces personnes.

La paroisse catholique Sainte Marie de Nchang dans le diocèse de Mamfe a été la cible d’une attaque le 16 septembre dernier attribuée une dizaine de combattants séparatistes. Une fois le rapt commis, l’église a été incendiée par les hommes armés.