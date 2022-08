MTN MoMo lance un challenge pour les startups africaines

Les trois meilleurs projets camerounais pourront se partager la somme de 6,5 millions de francs CFA.

Mobile Money Corporation annonce le lancement de la deuxième édition du MTN MoMo Hackathon au Cameroun. Il s’agit est d’une compétition visant à encourager les jeunes développeurs, entrepreneurs et start-ups africains à créer des applications transactionnelles financières innovantes. « Ces innovations permettront de proposer une gamme de plus en plus large de solutions numériques pour les clients MTN, afin qu’ils puissent plus aisément gérer leurs opérations d’encaissement, de décaissement, de transfert ou de collecte de fonds », a expliqué le directeur général de Mobile Money Corporation, Alain Nono. C’était au cours d’une conférence de presse organisée le 4 août dernier à Douala.

Les développeurs intéressés par ce défi doivent satisfaire à certaines exigences. Notamment : créer une application mobile qui utilise les API (interfaces de programmation d’application) de MTN MoMo et s’assurer que l’application cible les consommateurs, les marchants ou les entreprises. Les start-ups devront également s’assurer que la solution proposée est utile, utilisable et peut couvrir des cas d’utilisation au-delà du paiement. Au niveau du Cameroun, douze candidats seront sélectionnés par MTN et leurs propositions évaluées par un jury qui désignera les trois meilleurs. Ces finalistes pourront se partager la somme de 10.000 dollars US, soit près de 6,5 millions de francs CFA.

Outre le Cameroun, la compétition se déroule dans d’autres pays : Eswatini, Zambie, Congo Brazzaville, Rwanda, Ouganda, Benin, Cote d’Ivoire, Ghana et Guinée. « MTN s’est engagée à étendre l’inclusion financière et numérique à travers le continent dans le cadre de sa stratégie visant à construire une plateforme Fintech panafricaine qui alimentera l’économie numérique et servira de catalyseur pour la croissance sociale et économique en Afrique… Nous ne doutons pas que c’est en collaborant avec les talents d’Afrique que nous élargirons l’offre de services disponibles sur MoMo », a déclaré Serigne Dioum, Chief Fintech Officer du Groupe MTN. Les candidats sélectionnés auront quatre semaines pour transformer leurs idées en applications. « Ces prototypes d’applications feront chacun l’objet d’une démonstration en direct devant un jury. Les participants au MTN MoMo Hackathon ont jusqu’au au 14 août 2022 pour soumettre leurs propositions, en anglais ou français, via les liens momo2022.hackerearth.com ou momo2022fr.hackerearth.com », explique une source à MTN.

