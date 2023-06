MRC : Accusé d’avoir exclu Me Richard Tamfu du directoire, le SGA réagit

Hier mercredi, plusieurs sources ont annoncé l’exclusion du directoire du MRC, Maître Richard Tamfu (en photo). Il a été avancé comme une des raisons de cette éviction, la critique de l’âge de Maurice Kamto pour une candidature à l’élection présidentielle de 2025 par le secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l’Etat et communication du parti.

Très vite, Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a réagit. Pour le cadre du parti de l’opposition, Me TAmfu n’a pas été exclu encore moins pour soutien à un éventuel candidat à la présidence du parti », a-t-il soutenu.

« En effet, Me Tamfu Richard, secrétaire national au sein du Directoire du MRC s’illustre depuis un certain temps par des déclarations inappropriées, diffamatoires et insultantes pour certaines.

Nous l’avons informé des dispositions pertinentes de la Charte de l’éthique, de la déontologie et de la discipline du parti notamment les articles 6(à) et 15.

Il a persisté dans ses déclaration dénigrant le parti ou son principal dirigeant créant ainsi le trouble et la confusion dans l’esprit des militants.

Me Tamfu a librement assisté à la réunion du Directoire tenu ce jour 7 juin 2023 au siège du parti et a participé aux débats y compris celui relatif à son comportement. Il a exaspéré les autres membres du Directoire par son attitude de défiance envers le président national.

Après débats, presque à l’unanimité( le président national avait une opinion contraire), les membres du Directoire ont décidé par mesure conservatoire de l’exclure des groupes WhatsApp du Directoire et de la communication jusqu’à ce que le comité national de médiation et d’arbitrage se prononce sur la procédure disciplinaire. Donc, il reste secrétaire national.

Il n’a jamais été question de le sanctionner pour avoir soutenu un éventuel candidat qui ne fait peur à personne puisque que nos textes prévoient que tout militant remplissant les conditions requises est libre se présenter à n’importe quel poste électif au sein du parti; et le président national l’a d’ailleurs rappelé à l’entame de son propos à ce point de l’ordre du jour.

Ayons la capacité de restituer les faits et rien que les faits surtout lorsqu’on prétend diriger un parti souffle de l’espoir. Nous avons tous l’obligation de vérité par respect pour nos militants.

Le MRC est bien debout contre vents et marées, contre toutes les menaces internes et externes. Notre combat fait mal au régime qui s’associe à certains d’entre nous, trop impatients d’arriver à la mangeoire, alors même que le parti n’a pas été créé pour servir des strapontins à quelques personnes mais pour impulser un profond changement bénéficiant à la majorité de nos compatriotes échaudés par plus de 40 ans d’illusions et d’une gouvernance médiocre nous apportant les pures humiliations. Nous voilà encore no 3 dans le classement des pays les plus corrompus du monde. Quoi d’étonnant pour un régime fabriquant de faux observateurs internationaux des élections.

Enfin permettez-moi de rappeler aux candidats à la présidence du parti qu’ils n’ont qu’à prendre leur mal en patience. Personne n’entravera illégalement la moindre candidature. Ils n’ont qu’à bien se préparer car il faudra pas arriver essoufflés parce qu’on a perdu trop d’énergie à l’échauffement. La compétition, c’est dans la tête. Et surtout renforcez vos ressorts psychologues pour absorber avec élégance et décence toute défaite si jamais c’était le cas.

Halte à la manipulation et l’esbroufe! », Roger Justin Noah, SGA du MRC

