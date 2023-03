Monnaie : la Beac autorisée à produire de nouvelles pièces

Après la mise en circulation dans la zone CEMAC d’une nouvelle gamme de billets le 15 décembre dernier, ce sera bientôt au tour des pièces de monnaie. “ Le Comité ministériel du 15 mars 2023 a autorisé la création d’une nouvelle gamme des pièces conformément aux préconisations formulées par la Beac », apprend-on d’un communiqué de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).



Selon le site investir au cameroun, “la décision prise par les autorités monétaires de la Cemac est porteuse d’espoir, dans la mesure où depuis plusieurs années maintenant, la pénurie des pièces de monnaie est quasi permanente dans la zone Cemac. La faute à la naissance de réseaux d’exportation de ces pièces vers un pays asiatique, après leur collecte dans les salles de jeux et autres circuits informels. À l’origine de cette pratique, apprend-on, se trouve la valorisation dans les activités de bijouterie du métal de base servant à la fabrication desdites pièces”.



Pour rappel, la dernière injection d’une nouvelle gamme de pièces par la Banque des États de l’Afrique centrale date de 2002. Pour la mise en circulation des prochaines pièces, il est annoncé de nouveaux spécimens avec l’entrée de la pièce de 250 FCFA. Les spécimens en circulation depuis 21 ans sont les pièces de 1F, 2F, 5F, 10F, 25F, 50F, 100F et 500F.



Mais depuis 2019, il est devenu de plus en plus difficile pour les commerçants et les usagers de disposer de pièces de monnaie. Elles sont pourtant indispensables pour les courses de tous les jours et les petites transactions.