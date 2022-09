Mohammadou Idrissou critique l’encadrement des Lions

En conférence d’après-match contre la Corée du Sud, le sélectionneur Rigobert Song a justifié l’absence de Zambo Anguissa et de Ngadeu par une mise au repos. Une déclaration que l’ancien Lion Mohammadou Idrissou ne s’est pas privé de fustiger.

Quand tu as un problème avec quelqu’un, règle ça à huis clos ou à cinquante clos. C’est votre problème. Mais pour le reste,ce qu’on est en train de faire, cest pour nous faire chi.nous, tous les Camerounais. Les deux joueurs ci (Zambo Anguissa et Michael Ngadeu,ndlr) méritent d’être dans le groupe. On leur donne le repos pourquoi? Parce qu’ils ont joué la Ligue des Champions ? Donc ceux qui ont joué les deux matchs nont pas joué dans leur club ? Son a marqué trois buts en 19 minutes lors de son dernier match contre Leicester City. Le match passé, il a mis un but contre le Costa Rica et maintenant, il marque contre nous. II n’est pas fatigué ? Pourquoi son équipe ne le met pas au repos ?

Il y a des choses qu’on doit se dire. Le problème doit se régler à huis clos. Cest l’équipe nationale du Cameroun donc arrêtons ces polémiques ..] Quand c’est trop c’est laid. Et quand c’est laid on abandonne. On est à 50 jours de la Coupe du monde et on ne met pas l’équipe type. Il met les joueurs au repos. Il faut que les choses changent très très vite.