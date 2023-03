Mobile Money : MTN et Orange se livrent une guerre des prix

Les deux leaders du marché de la téléphonie mobile au Cameroun annoncent une baisse considérable de leurs tarifs respectifs.

En octobre 2022, Orange Cameroun a procédé à une réduction de l’ordre de 25%, les tarfs de retrait d’argent sur son réseau Orange Money. En guise de riposte, MTN Cameroon a annoncé le 11 mars 2023, la réduction de 50% des tarifs des transferts d’argent sur MTN Mobile Money (MoMo), son service de transactions financières via le mobile géré par sa filiale dédiée, Mobile Money Corporation.

« Profite sans modération de la réduction des frais de transferts MoMo : moins 50% sur tes transferts tous réseaux via *126 # ; moins 50% sur tous tes transferts via Ayoba : 0 F sur tous tes transferts via MoMo App », a annoncé l’opérateur à ses clients. En clair, alors que les tarifs de retrait baissent de 25% pour le service Orange Money, ce sont plutôt les coûts des transferts d’argent qui sont réduits de 50% sur MTN Mobile Money.

La décision que vient de prendre la filiale locale du groupe sud-africain MTN s’apparente aussi à une réponse à la décision prise par Orange Money Cameroun SA fin février 2023, d’acculer ses concurrents (MTN, Nexttel ou Camtel). La filiale du groupe français Orange souhaite permettre à ses clients d’ouvrir des comptes Orange Money sans changer de puces téléphoniques. « C’est effectivement une innovation majeure qu’Orange Money apporte aux consommateurs camerounais. Quel que soit notre réseau, nous pouvons tous avoir accès aux services Orange Money via l’application Orange Money Afrique et profiter de tarifs moins chers », explique la DG d’Orange Money Cameroun à Investir au Cameroun.

Rude concurrence

Ces nouvelles offres tarifaires et de service surviennent dans un contexte marqué par le durcissement de la concurrence avec l’arrivée de nouveaux opérateurs dans la finance mobile au Cameroun. On peut, par exemple, citer Sara Money d’Afriland First Bank, Yoomee Money ou encore Campost Money. Des acteurs qui s’ajoutent aux opérateurs classiques du secteur du transfert d’argent, Express Union et Emi Money, qui se targuent d’avoir des prix plus bas malgré l’application, depuis le 1er janvier 2022, de la taxe de 0,2% sur les transferts d’argent.

Rappelons que MTN et Orange se disputent le leadership sur le marché du Mobile Money au Cameroun. En effet, alors qu’Orange revendique 70% de parts de marché du Mobile Money, avec 10 millions de comptes dans le pays et plus de 100 000 partenaires commerciaux, MTN affirme faire mieux.