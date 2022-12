Ministère de la communication : 4,81 milliards sollicités en 2023

Le ministre de la communication René Emmanuel Sadi a défendu cette enveloppe hier devant les membres de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale.

Avec une prévision budgétaire de 4,81 milliards de FCFA pour l’année 2023, le ministère des la communication (Mincom) compte davantage développer le paysage médiatique du Cameroun. Parmis les activités prioritaires de ce département ministériel figure la réhabilitation technique de la CRTV, l’aide à la presse privée et le lancement de l’Agence virtuelle de l’information (AVI).

Cette nouvelle plateforme avait été annoncée par le ministre René Sadi le 31 mai 2022, lors de la rencontre annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du ministère de la Communication. » L’AVI entend assurer la collecte et le traitement approprié des informations socio-économiques à la base, et sur l’ensemble du territoire national, en mettant à contribution les services déconcentrés, tant au niveau régional que départemental, puis leur mise à disposition auprès des différentes cibles intermédiaires ou finales, à travers des plates-formes numérisées, accessibles à distance et en temps réel», a décrit le Mincom.