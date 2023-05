Michèle Ndoki confirme sa candidature la présidence du MRC

C’est entériné ! Michèle Ndoki sera candidate à la présidence du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). L’avocate et cadre du parti réitère sa volonté de challenger Maurice Kamto.

« Je suis candidate à la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, je prépare avec ceux qui croient en notre projet la plus belle compétition de son histoire à partir du 4 novembre prochain. Qu’ils continuent de faire du bruit, nous on va NULLE PART ! Et ils s’amusent on va même

gagner. Abimte ! Kamerun, Ekombo’a Mwaye», a écrit Michèle Ndoki sur son compte Twitter.

L’annonce de son désir de se présenter au renouvellement du directoire du principal parti politique de l’opposition le 5 juin 2022 sur une chaîne de télévision avait déjà beaucoup fait jaser. Une certaine opinion avait critiqué sa méprise des statuts du parti ainsi que le caractère “individualiste” de sa déclaration.

Arrêtée à trois reprises par la police entre 2018 et 2020, la vice- présidente de la branche féminine du MRC s’est faite un temps soit peu oublier en s’exilant pendant six mois en Côte d’Ivoire. La vice- présidente nationale du mouvement des femmes du MRC avait annoncé craindre pour sa sécurité au Cameroun.



“Je suis partie pour ne pas tomber dans le piège que l’on me tendait. La dernière fois que j’ai été arrêtée, le 20 novembre 2020, j’ai été interrogée sur mes liens avec les séparatistes anglophones. On m’a ensuite reproché de faire entrer des armes sur le territoire camerounais en collaboration avec eux. », avait confié Me Ndoki à Jeune Afrique en janvier 2022.