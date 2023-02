Météo : 6 régions en alerte canicule

Les prévisions climatiques du 11 au 20 février 2023 indiquent un risque élevé d’augmentation des températures maximales Et des situations de canicule dans les régions de l’extrême-Nord, de l’ Adamaoua, l’Est, l’Ouest, le Centre et du Littoral.

Dans ces régions concernées, les températures seront comprises entre 33°C et 40°C, indique l’observatoire national sur les changements climatiques.

Ces situations de sont prévues dans les localités de Maga, Kousséri, Bogo, Mindif, Kaélé et Yagoua (Extrêm e -Nord) , Lagdo,Dembo, Guider, Garoua, Poli, Pitoa, Rey Bouba, Touboro, Tcholliré, etc ( Nord), de lAdamaoua (Dota, Meiganga, BétaréGongon, Mbakao et Tibati), du Centre (Nanga Eboko, Monatélé, Obala, Mbalmayo, Ngambé Tikar, Ngoro, Bafia,Yoko et Ntui,) et de ‘Est (Garoua-Boulai, Bétaré Oya et Batouri) et du Littoral (Mbanga, Ndokama, Ndokiti et Manjo)