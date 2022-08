Meeting de Bafoussam : Kamto envoie un message fort au régime en place

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) Maurice Kamto s’est rendu ce samedi 20 aout à Bafoussam à l’occasion de la cérémonie d’installation des responsables nouvellement élus des organes de base dans la région de l’Ouest et en particulier l’installation des membres du bureau de la fédération régionale.

Les militants de MRC ont répondu massivement à l’appel de leur parti. Noir de monde, l’esplanade de l’Eglise évangélique du Cameroun de Bafoussam a accueilli finalement cette réunion politique très controversée. Reçu en «Président» sous les acclamations de ses sympathisants, le patron du MRC a envoyé un message fort à ses détracteurs.

«Ma présence ici est le symbole d’un enracinement inébranlable à ceux qui de manière éhontée foulant au pied nos traditions les plus profondes sont allés à la place des fêtes de la ville de Bafoussam dire au monde qui me renie que l’Ouest tourne définitivement le dos à Kamto. Vous leur montrer votre attachement et votre affection pour un homme dont le seul crime est d’avoir osé dire non à la dictature; au tribalisme assumé ; à la haine ethnique banalisée; à la perpétuation injustifiée d’une guerre fratricide dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; à la fraude électorale institutionnalisée, au pillage des ressources publiques dans l’impunité. », a déclaré Maurice Kamto dans son discours.

Pour l’opposant politique, cette rencontre courue devrait également amener le régime en place à accepter sa popularité. « Vous avez montré au Cameroun et au monde que vous avez foi en notre lutte commune pour un changement dans la paix et par les urnes dans notre pays. Vous leur aviez déjà signifié cela par l’accueil sans précédent lorsque je suis allé à Ngouache mais je crois qu’ils ne vous avaient pas bien entendu. Je crois qu’aujourd’hui, ils vous entendront. Car, vous le confirmer encore aujourd’hui de façon éclatante et inoubliable. Je vous renouvelle du fond du cœur toute ma gratitude et mon affection. »