Me Fabien Kengne victime d’une attaque mystérieuse sur son visage après son enlèvement par la Semil

Me Fabien Kengne, avocat au barreau du Cameroun et militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), se remet actuellement d’une attaque mystérieuse qui a affecté son visage. Cette agression fait suite à son enlèvement par la Société d’énergie et d’eau du Cameroun (Semil) et suscite de vives préoccupations.

Dans un reportage diffusé chez nos confrères de Canal 2 International, on peut observer des petites « boules » sur le visage de Me Fabien Kengne, survenant après son arrestation à Equinoxe TV mardi dernier. Pour le moment, l’avocat considère cette situation comme un malaise, mais la nature exacte de cette attaque demeure inconnue.

Sur son compte Facebook, Me Fabien Kengne a tenu à rassurer ses sympathisants en déclarant : « Je me remets de cette allergie due au stress post-traumatique. Merci pour toutes vos attentions. Je vais me remettre en continuant mon combat pour une société camerounaise juste, démocratique et prospère pour tout le monde. JSK À VIE ». Ces mots, bien que concis, témoignent de sa détermination à poursuivre son engagement malgré cette épreuve.

L’incident a suscité l’indignation et la solidarité de nombreuses personnalités. Alice Sadio, femme politique, a réagi en exprimant son soutien à Me Fabien Kengne : « C’est quoi cette histoire ? Et à qui le tour demain ? Vivement qu’un médecin spécialiste l’examine en urgence. Et qu’il soit demandé des comptes aux auteurs et commanditaires de cette sauvagerie. Que le Barreau fasse tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer l’intouchabilité de l’avocat en République, en exigeant réparation de cet affront. De tout cœur avec toi cher Me Fabien Kengne. Quel règne ! ».