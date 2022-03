Mayo Moskota : 4 civils tués par des hommes armés

Une incursion d’un groupe armé a eu lieu dans la nuit du 17 mars dans deux villages du Mayo Moskota dans la région de l’Extrême-Nord.

Les populations de l’Extrême-Nord vivent sans cesse sous la menace des groupes armés. Selon Humanity Purpose, des assaillants ont attaqué jeudi soir les villages de Douval et Oupai dans le Mayo Moskota. Bilan de cette énième incursion, quatre personnes tuées dont trois garçons. Ces hommes armés non identifiés ont pillées et incendiées des maisons et emporté des biens matériels.

Selon les habitants, c’est la 4e attaque en espace d’un mois. A en croire Humanity Purpose, la faction ISWAP de Boko Haram fuyant la contre-offensive nigériane, remobilise ses combattants vers les frontières camerounaises. Pour la même source, les postes avancés doivent d’ores et déjà s’apprêter à faire face à une recrudescence d’incursions armées.