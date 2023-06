Maurice Kamto se prononce sur le décès de John Fru Ndi

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) vient d’adresser un message de condoléance la suite du décès de son homologue politicien Ni John Fru Ndi survenu dans la nuit de lundi.



Nous avons appris avec une grande tristesse le décès du Chairman du SDF, Ni John FRU NDI, survenu ce jour des suites de maladie. Les souvenirs se bousculent dans la tête face à la disparition de cet homme politique atypique, courageux, charismatique qui a marqué d’une empreinte indélébile la lutte politique pour la liberté et la démocratie. Il sut lever une espérance folle chez le peuple camerounais en particulier dans les années 1990, et contribua de manière décisive au retour du multipartisme au Cameroun. C’est un héritage politique remarquable pour lequel les Camerounais de tous les bords doivent lui rendre un hommage mérité.



Alors qu’il nous quitte je voudrais, au nom de tous les militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et en mon nom personnel, exprimer à sa famille et à son parti politique, le SDF, qu’il a façonné, nos sincères condoléances et notre compassion.



Comme quelques autres figures politiques emblématiques des années de braise, il manquera à la lutte pour le redressement national et le progrès partagé de notre pays.

Puisse la terre du Cameroun lui être légère et son âme reposer en paix.

