Maurice Kamto se prononce sur l’accident routier qui implique Touristique Express

Un bus de l’agence de voyage Touristique Express se rendant à Ngaoundéré mercredi dernier a fait au moins 14 morts et près de 19 blessés. L’accident imputé au chauffeur du bus va conduire le ministre des transports à suspendre la compagnie de voyage pour une durée d’un mois.



Au lendemain de la décision du membre du gouvernement, le président national du MRC se prononce sur ce sujet brûlant de l’actualité.

J’ai appris avec une grande tristesse le décès d’une dizaine de passagers à la suite d’un grave accident de la circulation – un de plus – survenu sur l’axe Bertoua- NGAOUNDERE, le mardi 9 mai 2023.

J’adresse aux familles éprouvées mes condoléances attristées et celles du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Aux nombreux blessés, graves et légers, je formule mes vœux de prompt rétablissement.

En attendant que toute la lumière soit faite sur les circonstances réelles de ce nouveau drame de la circulation survenu dans notre pays, le Gouvernement se trompe en se défaussant systématiquement sur les conducteurs et les agences de voyages. Certes les uns et les autres y ont certainement leur part de responsabilité ; mais l’état de nos routes est un des principaux facteurs explicatifs de ces nombreux accidents qui endeuillent les familles camerounaises. Le pays en est réduit à compter les morts et à rêver d’un réseau ferroviaire développé et moderne, ainsi que des autoroutes aux standards internationaux et aux normes de limitation et de contrôle de la vitesse connues et effectivement mises en application.

Maurice Kamto