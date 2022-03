 Lycées : 20 449 enseignants écartés du paiement au 2/3

Le directeur de la dépense du personnel et des pensions au ministère des finances (Minfi) Robert Simo Kengne a annoncé l’intégration complète dès le 25 mars de ce nombre d’enseignants.

Le gouvernement camerounais vient de mettre en application une des réclamations des enseignants grévistes. « Le gouvernement avais promis qu’on devait intégrer complètement 20 449 enseignants qui étaient sur 2/3 de leur salaire et qu’on devait payer la prime de non-logement à 5 282 enseignants qui en réclamaient. Je peux affirmer que cela a été fait ce mois de mars 2022. Tout a été payé.», informe Robert Simo Kengne.

Selon le responsable du Minfi, l’implémentation de cette mesure a permis d’augmenter les revenus des enseignants. En effet, l’enseignant de collège qui n’avait pas le non-logement, on est passé de 128 000 F environ à 219 464 F, apprend-on. Pour celui qui avait le non-logement, son salaire est de 219 464 F contre 151 998 F par le passé.

En ce qui concerne les professeurs de lycées et conseillers d’orientation, « appartenant à la catégorie A2 de la fonction publique et payés à l’indice 375 en position d’avance sur salaire respectivement de 128 667 F ou de 158 671 F selon qu’ils aient le non logement ou pas. Maintenant qu’ils sont complètement intégrés, ils ont des salaires de 226 000 F à la fin du mois de mars. », renseigne le directeur de la dépense du personnel et des pensions.

Dans les revendications du mouvement « On a trop supporté», les enseignants grévistes réclament la suppression définitive du système des 2/3 dans le paiement de leurs salaires. Cependant, selon Robert Simo Kengne, elle se fera de façon progressive. « On va le faire mais pas aussi tôt. », a-t-il admis.