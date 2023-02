Lutte contre le choléra : une campagne de vaccination prévue dans 3 régions

C’est ce qui ressort du communiqué publié le 14 février par le ministre de la santé publique, Manaouda Malachie.

Le choléra rode toujours. Du 22 au 26 février 2023, une campagne de vaccination réactive contre le choléra sera organisée par le Minsanté dans trois régions du pays à savoir le Centre, le Littoral et l’Extrême-Nord.

« Au cours de cette campagne, il sera question d’administrer une dose de vaccin

oral contre le choléra à toute personne âgée d’un an et plus y compris les femmes

enceintes et allaitantes », indique le ministre de la santé.

La vaccination se passera en porte à porte dans les ménages, poste-fixe dans

les formations sanitaires, et fixe-temporaire dans les écoles, les lieux de culte, les

chefferies, les marchés, les gares routières et tout autre lieu de rassemblement de

personnes.

Selon un rapport publié le 9 février, l’OMS alerte l’augmentation exponentielle des cas de choléra en Afrique au cours du premier mois de 2023. L’institution rapporte 26.000 cas et 660 décès au 29 janvier dernier dans 10 pays africains dont le Cameroun.